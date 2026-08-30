Президент Фінляндії не вірить, що Росія захоче напасти на НАТО

Фінський президент Александр Стубб висловив сумнів щодо можливості Росії напасти на "найпотужніший військовий альянс світу – НАТО".

Про це він сказав у інтерв'ю Bild, передає "Європейська правда".

У Стубба попросили прокоментувати попередження Міністерства оборони та Збройних сил Німеччини про те, що лідер Кремля Владімір Путін може бути здатний атакувати територію НАТО до 2029 року.

"Якби у когось була така кришталева куля – чудово. Але я просто не бачу ні доказів, ні фактів для цього. Я не вірю, що Росія коли-небудь захоче атакувати найпотужніший у світі військовий альянс – НАТО", – сказав Стубб.

Водночас він наголосив: потрібно завжди готуватися до найгіршого, аби запобігти цьому.

"По-перше, я маю дані розвідки. А по-друге, у нас є засіб стримування – і цей засіб стримування сильніший, ніж у будь-якої іншої військової держави у світі. Він ґрунтується на звичайних збройних силах, на ракетах та на ядерній зброї. Жодній державі світу не має сенсу випробовувати рішучість цього альянсу", – сказав Стубб.

Президент Фінляндії пояснив, що мета російської інформаційної війни – посіяти страх у Європі.

"Росія хоче, щоб ми, європейці, сиділи тут і обговорювали: чи ескалує Росія ситуацію? Чи застосує Росія ядерну зброю? Чи атакує Росія НАТО та Європу? Наразі можливості Росії щодо ескалації досить обмежені. Єдиний спосіб, яким Росія ще може ескалувати ситуацію, – це мобілізація. І, на мою думку, мобілізація матиме внутрішньополітичні наслідки в Росії", – зазначив він.

Водночас Стубб вважає ймовірною мобілізацію в Росії цієї осені.

"Якщо подивитися на закони, які вони зараз просувають – і які, по суті, спрямовані на закриття кордонів та обмеження свободи пересування, – це свідчить саме про це. Бо правда в тому, що за таких темпів вони не зможуть підтримувати свої військові дії ще довго", – додав він.

Варто зауважити, що 29 серпня прем’єр-міністр Дональд Туск повідомив, що мав розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте стосовно безпекової ситуації у Східній Європі та у російсько-українській війні.

Перед тим він заявив про ознаки підготовки Росії до ескалації та припустив, що найближчі сім-вісім місяців можуть стати визначальними для безпеки України, Польщі, та всього регіону.