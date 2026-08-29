Туск поговорив з Рютте про ймовірну підготовку Росії до провокацій проти держав НАТО

Прем’єр-міністр Дональд Туск повідомив, що мав розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте стосовно безпекової ситуації у Східній Європі та у російсько-українській війні.

Про це він повідомив у своєму X, пише "Європейська правда".

Туск повідомив, що у суботу Рютте поділився з ним своїми оцінками ситуації у регіоні та у російсько-українській війні, не уточнюючи інших деталей.

Mark Rutte @SecGenNATO przekazał mi właśnie swoją ocenę sytuacji w regionie i na froncie ukraińsko-rosyjskim. Tak jak ostrzegałem, eskalacja ze strony Rosji postępuje. Ukraina potrzebuje większego wsparcia w powietrzu, co ma także znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. To zadanie… – Donald Tusk (@donaldtusk) August 29, 2026

"Як я і попереджав, ескалація з боку Росії триває. Україна потребує більшої підтримки в повітрі – що важливо і для нашої безпеки. Це – завдання для всієї Європи", – наголосив польський прем’єр.

"Наступні пів року будуть вирішальними. Ми, Польща і НАТО, маємо бути готові до різних сценаріїв. Не можна виключати можливість російських провокацій проти когось із членів НАТО", – додав він.

Напередодні у п’ятницю Туск окремо заявив про ознаки підготовки Росії до ескалації та припустив, що найближчі сім-вісім місяців можуть стати визначальними для безпеки України, Польщі, та всього регіону.

Раніше цього тижня президент США Дональд Трамп спростував припущення, що директор ЦРУ їздив до Москви з метою переконати очільника Кремля не випробовувати рішучість НАТО.