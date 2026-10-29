Глава немецкой армии настаивает на ускорении развития коллективной обороны

После проведения масштабной разведки на восточном фланге НАТО генеральный инспектор немецкой армии Кристиан Фройдинг призывает ускорить развитие коллективной обороны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.

В завершение многодневного визита в три балтийские страны он упомянул о предварительном размещении оружия и техники, а также об усилиях, направленных на обеспечение устойчивости коллективной обороны.

"Мы все пришли к общему убеждению, что нам нужно действовать еще быстрее, чтобы быть готовыми к "боевым действиям уже сегодня ночью", что нам нужно ежедневно совершенствовать наши возможности и что это единственный способ, которым мы можем оправдать нашу большую ответственность", – сказал Фройдинг.

Термин Fight Tonight ("боевые действия уже сегодня ночью") относится к оперативным концепциям реагирования на внезапное нападение, которое противник может осуществить даже без масштабных, заметных подготовительных мероприятий.

Военные стратеги и исследователи в сфере безопасности обеспокоены тем, может ли Путин нанести такой ограниченный удар по территории НАТО, особенно с учетом ограниченного прогресса, которого достигают его войска в Украине.

Министр обороны Эстонии Мартин Херем считает, что Россия обязательно "испытает" какую-либо из стран независимо от того, как закончится российско-украинская война.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что провел беседу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте относительно ситуации с безопасностью в Восточной Европе и в российско-украинской войне.

До этого он заявил о признаках подготовки России к эскалации и предположил, что ближайшие семь-восемь месяцев могут стать определяющими для безопасности Украины, Польши и всего региона.

В то же время президент Финляндии Александр Стубб выразил сомнение относительно возможности России напасть на "самый мощный военный альянс мира – НАТО".