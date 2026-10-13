Міністр оборони Естонії: після завершення війни в Україні Росія точно на когось нападе

Міністр оборони Естонії Мартін Херем вважає, що Росія обов’язково "випробує" якусь з країн незалежно від того, як закінчиться російсько-українська війна.

Про це він сказав у інтерв’ю "Європейській правді".

Херем вважає очевидним те, що Росія з кожним днем почне нарощувати свою вагу у військовому сенсі, щойно зупиниться російсько-українська війна.

"І тоді, з огляду на їхнє бачення світу, вони обов’язково когось "випробують". Причому це станеться незалежно від того, як закінчиться війна: чи Україна вижене їх зі своєї землі, чи просто буде "заморозка" бойових дій", – сказав він.

Водночас глава Міноборони Естонії не має впевненості, чи обере РФ саме його країну.

"Це може бути і Латвія, і деінде. Мета Росії – здобути вплив. Їм потрібна влада над іншими. Але для цього їм не треба окупувати Естонію. Їхня задача – завдати нам такої шкоди, щоб ми втратили довіру одне до одного. Як усередині атакованої країни, так і між союзниками", – сказав він.

На його думку, Росія може напасти на НАТО "саме для того, щоб розколоти Альянс".

На уточнювальне запитання, як саме, Херем зазначив, що Росія може діяти або нижче порогу статті 5, або навіть з активацією статті 5.

"Тут у них також є шанс розколоти нас. Бо коли запрацює стаття 5 і ми переможемо у війні – але ця перемога виявиться занадто болючою, – то почнуть лунати звинувачення на адресу НАТО і одне одного, що ми не змогли цьому запобігти. У цей момент росіяни запропонують своє рішення, на кшталт "давайте домовимося, будемо жити як колись, повернемо business as usual". І щойно ми опинимося під російським впливом – ми підемо на дно", – сказав він.

Також у нього запитали, чи бачить він спосіб запобігти наступним нападам РФ.

"Я не впевнений, що можливо стримати божевільного. Тому нам треба готуватися до нападу. Це – єдине, що можна зробити. Причому якщо підготовка буде дуже серйозною, то, можливо, це дозволить запобігти нападу. Але треба бути до нього готовими", – додав очільник Міністерства оборони Естонії.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що мав розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте стосовно безпекової ситуації у Східній Європі та у російсько-українській війні.

Перед тим він заявив про ознаки підготовки Росії до ескалації та припустив, що найближчі сім-вісім місяців можуть стати визначальними для безпеки України, Польщі та всього регіону.

Водночас президент Фінляндії Александр Стубб висловив сумнів щодо можливості Росії напасти на "найпотужніший військовий альянс світу – НАТО".

Повне інтерв'ю з міністром оборони Естонії читайте тут.