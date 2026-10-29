Кількість загиблих у залізничній катастрофі в Іспанії зросла до 69 осіб

В Іспанії зросла кількість загиблих у катастрофі двох поїздів у провінції Толедо, яка сталася вранці 28 жовтня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє eldiario.es з посиланням на слова глави уряду Кастилії-Ла-Манчі Еміліано Гарсія-Пахе.

За словами Еміліано Гарсія-Пахе, внаслідок катастрофи загинуло 69 людей, ще 50 осіб перебувають у лікарнях "у стані різного ступеня тяжкості".

Глава регіонального уряду наголосив на "позитивній для нас" новині про те, що стан чотирьох із 15 важкопоранених покращується.

Після засідання Центру інтегрованої оперативної координації (Cecopi), яке відбулося за участю прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, Пахе подякував за роботу всім волонтерам, а також співробітникам Військового підрозділу з надзвичайних ситуацій (UME), державним силам безпеки, а також автономним, провінційним і місцевим службам. Загалом було мобілізовано 1 300 осіб, що забезпечило "надзвичайну координацію".

Він висловив "особисту та щиру подяку" всім людям, які з власної ініціативи доклали зусиль, щоб допомогти після трагедії, та наголосив на "абсолютному рекорді пожертв".

Наразі триває процес ідентифікації загиблих.

Глава уряду Кастилії-Ла-Манчі підкреслив, що найважливіше зараз – "підтримати родини та поранених", що й зробить королівська пара пізніше вранці в Університетській лікарні Толедо.

Нагадаємо, у середу, 28 жовтня, повідомляли про 68 загиблих.

Вранці у середу два потяги Iryo та AVE зіштовхнулися неподалік від міста Урда у провінції Толедо. У двох поїздах перебувало понад 540 осіб. Залізничне сполучення між Мадридом та Андалусією було тимчасово призупинено, а на станції Аточа та в Севільї відкрито центри підтримки сімей.

Попередньою причиною катастрофи могла стати людська помилка під час реагування на збій системи сигналізації.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття Іспанії у зв'язку з катастрофою потягів, яка забрала життя десятків людей.