Число погибших в железнодорожной катастрофе в Испании возросло до 69 человек

В Испании возросло число погибших в катастрофе двух поездов в провинции Толедо, произошедшей утром 28 октября.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает eldiario.es со ссылкой на слова главы правительства Кастилии-Ла-Манчи Эмилиано Гарсия-Пахе.

По словам Эмилиано Гарсия-Пахе, в результате катастрофы погибли 69 человек, ещё 50 человек находятся в больницах "в состоянии различной степени тяжести".

Глава регионального правительства подчеркнул "позитивную для нас" новость о том, что состояние четырёх из 15 раненых, находящихся в тяжёлом состоянии, улучшается.

После заседания Центра интегрированной оперативной координации (Cecopi), которое состоялось при участии премьер-министра Испании Педро Санчеса, Пахе поблагодарил за работу всех волонтеров, а также сотрудников Военного подразделения по чрезвычайным ситуациям (UME), государственные силы безопасности, а также автономные, провинциальные и местные службы. Всего было мобилизовано 1 300 человек, что обеспечило "исключительную координацию".

Он выразил "личную и искреннюю благодарность" всем людям, которые по собственной инициативе приложили усилия, чтобы помочь после трагедии, и подчеркнул "абсолютный рекорд пожертвований".

В настоящее время продолжается процесс идентификации погибших.

Глава правительства Кастилии-Ла-Манчи подчеркнул, что самое важное сейчас – "поддержать семьи и раненых", что и сделает королевская чета позже утром в Университетской больнице Толедо.

Напомним, в среду, 28 октября, сообщалось о 68 погибших.

Утром в среду два поезда Iryo и AVE столкнулись недалеко от города Урда в провинции Толедо. В двух поездах находилось более 540 человек. Железнодорожное сообщение между Мадридом и Андалусией было временно приостановлено, а на станции Аточа и в Севилье открыты центры поддержки семей.

Предполагаемой причиной катастрофы могла стать человеческая ошибка при реагировании на сбой системы сигнализации.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования Испании в связи с катастрофой поездов, унесшей жизни десятков людей.