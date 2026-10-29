ЗМІ: на борту атакованого біля берегів Болгарії судна перебували четверо українців

Контейнеровоз, який у середу був атакований морськими безпілотниками у виключній економічній зоні Болгарії в Чорному морі, потонув; серед евакуйованих членів екіпажу – четверо громадян України.

Про це повідомляє БНТ, пише "Європейська правда".

Контейнеровоз Contship Jet, який напередодні був підбитий трьома морськими безпілотниками біля узбережжя Болгарії, затонув у четвер.

Екіпаж судна складався з чотирнадцяти філіппінців та чотирьох українців, жоден з яких не постраждав внаслідок атаки. Моряків евакуювали після інциденту та перевезли до болгарського міста Варна.

Спеціалізований вебсайт Maritime.bg опублікував відео атаки безпілотників на контейнеровоз. На ньому видно морський дрон, який атакує судно. Достовірність відео підтвердили три незалежні джерела.

Обережно, у відеоматеріалі використовується ненормативна лексика.

28 жовтня болгарський міністр оборони Димитар Стоянов повідомив про ще один випадок ураження торговельного судна дронами у виключній економічній зоні країни у Чорному морі. Контейнеровоз під прапором Ліберії був уражений приблизно за 21 милю на південний схід від болгарського міста Шабла. Судно вирушило з Ізраїлю, а кінцевим пунктом призначення була Румунія.

Як відомо, у Чорному морі біля узбережжя Румунії 23 жовтня затонуло комерційне судно, яке, схоже, було вражене дроном.

У пресслужбі Міністерства закордонних справ України повідомили про загиблого моряка-українця внаслідок інциденту.

13 жовтня комерційне судно затонуло біля чорноморського узбережжя Болгарії внаслідок атаки дронів, що змусило Софію викликати посла Росії.