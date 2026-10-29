СМИ: на борту атакованного у берегов Болгарии судна было четверо украинцев

Контейнеровоз, который в среду подвергся нападению морских беспилотников в исключительной экономической зоне Болгарии в Чёрном море, затонул; среди эвакуированных членов экипажа – четверо граждан Украины.

Об этом сообщает БНТ, пишет "Европейская правда".

Контейнеровоз Contship Jet, который накануне был подбит тремя морскими беспилотниками у побережья Болгарии, затонул в четверг.

Экипаж судна состоял из четырнадцати филиппинцев и четырёх украинцев, ни один из которых не пострадал в результате атаки. Моряков эвакуировали после инцидента и доставили в болгарский город Варна.

Специализированный сайт Maritime.bg опубликовал видео атаки дронов на контейнеровоз. На нём видно морской дрон, атакующий судно. Достоверность видео подтвердили три независимых источника.

Осторожно, в видеоматериале используется ненормативная лексика.

28 октября болгарский министр обороны Димитар Стоянов сообщил об ещё одном случае поражения торгового судна дронами в исключительной экономической зоне страны в Чёрном море. Контейнеровоз под флагом Либерии был поражён примерно в 21 миле к юго-востоку от болгарского города Шабла. Судно вышло из Израиля, а конечным пунктом назначения была Румыния.

Как известно, в Чёрном море у побережья Румынии 23 октября затонуло коммерческое судно, которое, по всей видимости, было поражено дроном.

В пресс-службе Министерства иностранных дел Украины сообщили о гибели украинского моряка в результате инцидента.

13 октября коммерческое судно затонуло у черноморского побережья Болгарии в результате атаки дронов, что вынудило Софию вызвать посла России.