В Іспанії підтвердили загибель колишньої міністерки в катастрофі потягів у Толедо

У четвер іспанська асоціація роботодавців CEOE підтвердила загибель голови фонду CEOE та колишньої міністерки праці та соціального забезпечення Фатіми Баньєс після того, як напередодні стало відомо, що вона подорожувала в одному з поїздів, що потрапили в катастрофу у провінції Толедо.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство EFE.

Представники CEOE висловили "найглибше засмучення" з приводу смерті Баньєс, а також передали "найщиріші співчуття десяткам жертв цієї жахливої події та висловили свою солідарність і підтримку всім постраждалим, їхнім родичам та близьким".

"CEOE та всі її члени, а також уся команда Фонду, хочуть висловити свій найглибший смуток з приводу цієї втрати та передати свою любов, підтримку та найщиріші співчуття не лише її родині, а й друзям та близьким у ці надзвичайно складні моменти", – йдеться у заяві.

У середу вранці організація повідомила, що Баньєс зникла безвісти, і з кожною годиною серед її близьких із Народної партії та підприємців Уельви, її рідного міста, поширювалася зневіра, оскільки її не було серед поранених, госпіталізованих до лікарень.

Дехто з них навіть публічно висловив жаль з приводу смерті колишньої міністерки, так само як це зробили цього четверга колеги з Народної партії та асоціації роботодавців, які опублікували повідомлення зі співчуттям та скорботою в соціальних мережах ще до офіційного підтвердження.

Будучи депутаткою Народної партії з 2000 року, вона була призначена міністром праці та соціального забезпечення у 2011 році в уряді Маріано Рахоя, який прийшов до влади після фінансової кризи 2008 року, що спричинила період бюджетної економії під пильним наглядом Європи.

Після того як вона покинула уряд у зв’язку з вотумом недовіри Рахою у 2018 році, вона працювала у приватному секторі та була прийнята на роботу головою асоціації роботодавців на посаду радника, а згодом, у липні 2020 року, обійняла посаду голови фонду CEOE.

Вранці у середу два потяги Iryo та AVE зіштовхнулися неподалік від міста Урда у провінції Толедо. У двох поїздах перебувало понад 540 осіб. Наразі відомо про 69 загиблих.

Попередньою причиною катастрофи могла стати людська помилка під час реагування на збій системи сигналізації.