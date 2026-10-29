В Испании подтвердили гибель бывшего министра в железнодорожной катастрофе в Толедо

В четверг испанская ассоциация работодателей CEOE подтвердила гибель главы фонда CEOE и бывшего министра труда и социального обеспечения Фатимы Баньес после того, как накануне стало известно, что она ехала в одном из поездов, попавших в аварию в провинции Толедо.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство EFE.

Представители CEOE выразили "глубочайшую скорбь" в связи со смертью Баньес, а также передали "искренние соболезнования десяткам жертв этого ужасного происшествия и выразили свою солидарность и поддержку всем пострадавшим, их родственникам и близким".

"CEOE и все её члены, а также вся команда Фонда, хотят выразить свою глубочайшую скорбь в связи с этой утратой и передать свою любовь, поддержку и самые искренние соболезнования не только её семье, но и друзьям и близким в эти чрезвычайно сложные моменты", – говорится в заявлении.

В среду утром организация сообщила, что Баньес пропала без вести, и с каждым часом среди её близких из Народной партии и предпринимателей Уэльвы, её родного города, нарастало отчаяние, поскольку её не было среди раненых, госпитализированных в больницы.

Некоторые из них даже публично выразили сожаление по поводу смерти бывшей министра, так же как это сделали в этот четверг коллеги из Народной партии и ассоциации работодателей, которые опубликовали сообщения с соболезнованиями и скорбью в социальных сетях ещё до официального подтверждения.

Будучи депутатом от Народной партии с 2000 года, она была назначена министром труда и социального обеспечения в 2011 году в правительстве Мариано Рахоя, пришедшем к власти после финансового кризиса 2008 года, который повлек за собой период бюджетной экономии под пристальным наблюдением Европы.

После того как она покинула правительство в связи с вотумом недоверия Рахою в 2018 году, она работала в частном секторе и была принята на работу председателем ассоциации работодателей на должность советника, а впоследствии, в июле 2020 года, заняла пост председателя фонда CEOE.

Утром в среду два поезда Iryo и AVE столкнулись недалеко от города Урда в провинции Толедо. В двух поездах находилось более 540 человек. На данный момент известно о 69 погибших.

Предполагаемой причиной катастрофы могла стать человеческая ошибка при реагировании на сбой системы сигнализации.