Прем'єр Греції закликає до глобального морського перемир'я

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у четвер закликав оголосити всесвітнє морське перемир'я на тлі дедалі частіших атак на торгові судна, зокрема у Чорному морі.

Заяву очільника грецького уряду наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Міцотакіс наголосив, що напади на цивільні торгові судна є неприпустимими та ставлять під загрозу міжнародну торгівлю та безпеку.

За його словами, торгові судна повинні мати можливість безпечно та вільно плавати навіть у періоди конфліктів.

"Напади на цивільні торгові судна є абсолютно неприпустимими", – заявив грецький прем’єр.

Він також додав, що обмеження свободи судноплавства призводять до зростання транспортних і страхових витрат, створюють невизначеність на світових ринках і, в кінцевому підсумку, підвищують ціни для споживачів.

28 жовтня болгарський міністр оборони Димитар Стоянов повідомив про ще один випадок ураження торговельного судна дронами у виключній економічній зоні країни у Чорному морі.

Контейнеровоз під прапором Ліберії був уражений приблизно за 21 милю на південний схід від болгарського міста Шабла. Судно вирушило з Ізраїлю, а кінцевим пунктом призначення була Румунія.

Повідомляли, що серед евакуйованих членів екіпажу судна – четверо громадян України.

Як відомо, у Чорному морі біля узбережжя Румунії 23 жовтня затонуло комерційне судно, яке, схоже, було вражене дроном.

У пресслужбі Міністерства закордонних справ України повідомили про загиблого моряка-українця внаслідок інциденту.