Премьер Греции призывает к глобальному морскому перемирию

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в четверг призвал объявить всемирное морское перемирие на фоне все более частых атак на торговые суда, в частности в Чёрном море.

Заявление главы греческого правительства приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Мицотакис подчеркнул, что нападения на гражданские торговые суда недопустимы и ставят под угрозу международную торговлю и безопасность.

По его словам, торговые суда должны иметь возможность безопасно и свободно плавать даже в периоды конфликтов.

"Нападения на гражданские торговые суда абсолютно недопустимы", – заявил греческий премьер.

Он также добавил, что ограничения свободы судоходства приводят к росту транспортных и страховых расходов, создают неопределенность на мировых рынках и, в конечном итоге, повышают цены для потребителей.

28 октября болгарский министр обороны Димитар Стоянов сообщил ещё об одном случае поражения торгового судна дронами в исключительной экономической зоне страны в Чёрном море.

Контейнеровоз под флагом Либерии был поражён примерно в 21 миле к юго-востоку от болгарского города Шабла. Судно вышло из Израиля, а конечным пунктом назначения была Румыния.

Сообщалось, что среди эвакуированных членов экипажа судна – четыре гражданина Украины.

Как известно, в Чёрном море у побережья Румынии 23 октября затонуло коммерческое судно, которое, по всей видимости, было поражено дроном.

В пресс-службе Министерства иностранных дел Украины сообщили о гибели украинского моряка в результате инцидента.