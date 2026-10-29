СМИ: в НАТО опасаются, что Трамп отложит передачу перехватчиков Украине до выборов в США

Союзники по НАТО скептически относятся к тому, что Украина получит крайне необходимые ей ракеты-перехватчики Patriot до промежуточных выборов в Конгресс США на следующей неделе.

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на источники в НАТО, передает "Европейская правда".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по-прежнему ожидает утверждения министром обороны США Питом Хегсетом передачи дополнительных перехватчиков, но источники в НАТО говорят, что ситуация остается "непредсказуемой". Союзники не имеют четкого представления о том, будут ли эти ракеты предоставлены и когда они могут прибыть.

Это происходит на фоне подозрений о том, что американский президент Дональд Трамп использует военную помощь для давления на Киев с целью заставить его пойти на уступки в переговорах с РФ.

На вопрос, есть ли какие-то признаки того, что перехватчики вскоре поступят в Украину, один из источников в НАТО ответил, что ситуация остается неясной.

"Это настолько непредсказуемо", – отметил собеседник Euronews.

"Трамп использует все рычаги влияния, которыми он располагает в отношении Украины, в преддверии промежуточных выборов", – добавил источник.

Источник предположил, что президент США также пытается подтолкнуть Киев к заключению мирного соглашения с Россией, которое будет предусматривать территориальные уступки.

Два неназванных собеседника издания отметили, что Вашингтон разочарован отсутствием прогресса в прекращении войны и стремится к ее скорейшему завершению.

Один из источников охарактеризовал войну как "камень в ботинке" для Вашингтона, но отметил, что США понимают необходимость поддерживать отношения с союзниками по НАТО, в частности в контексте войны в Иране.

На фоне задержек с поставками Украине средств ПВО генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников в двустороннем порядке передать собственные запасы, учитывая насущные потребности Киева.

По данным источников в Альянсе, Греция и Испания располагают значительными запасами технически менее совершенных ракет PAC-2. Однако ни Афины, ни Мадрид не прислушались к призыву Рютте передать эти перехватчики Украине.

Эта неопределенность возникает на фоне того, что украинская противовоздушная оборона едва успевает противостоять российским атакам, в то время как запасы американских ракет-перехватчиков испытывают все большее давление из-за войны с Ираном.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в этом году Украина получает в среднем всего 12 ракет в месяц для систем Patriot.

Украинский президент также подчеркнул необходимость разблокировать уже согласованные европейцами поставки перехватчиков для Patriot

Украинский министр обороны Евгений Хмара призвал страны формата E5 – Германию, Великобританию, Францию, Польшу и Италию – рассмотреть возможность передачи Украине 10 % своих запасов ракет-перехватчиков для систем Patriot и IRIS-T в обмен на будущие поставки, которых ожидает Киев.