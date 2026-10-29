В Іспанії машиністи оголосили два нові страйки

Іспанська профспілка машиністів залізниці (Semaf) оголосила про проведення двох нових днів страйку в компанії Renfe 10 та 12 листопада.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

Зазначається, що між цими двома акціями відбудеться загальний страйк 11 листопада, що означає: у залізничній компанії три дні поспіль триватимуть страйки.

Профспілка машиністів ухвалила це рішення після успіху страйку, що відбувся цього четверга, рівень участі в якому, за даними Renfe, склав 26,6%.

10 листопада страйк буде повним, а 12 листопада – частковим протягом усього робочого дня.

Нагадаємо, вранці 28 жовтня два потяги зіштовхнулися неподалік від міста Урда у провінції Толедо. У двох поїздах перебувало понад 540 осіб.

Попередньою причиною катастрофи могла стати людська помилка під час реагування на збій системи сигналізації.

За останніми даними, жертвами аварії стали 74 особи.