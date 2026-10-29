В Испании машинисты объявили о двух новых забастовках

Испанский профсоюз машинистов железных дорог (Semaf) объявил о проведении двух новых дней забастовки в компании Renfe 10 и 12 ноября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

Отмечается, что между этими двумя акциями состоится всеобщая забастовка 11 ноября, что означает: в железнодорожной компании три дня подряд будут проходить забастовки.

Профсоюз машинистов принял это решение после успеха забастовки, которая состоялась в этот четверг, уровень участия в которой, по данным Renfe, составил 26,6%.

10 ноября забастовка будет полной, а 12 ноября – частичной в течение всего рабочего дня.

Напомним, утром 28 октября два поезда столкнулись недалеко от города Урда в провинции Толедо. В двух поездах находилось более 540 человек.

Предполагаемой причиной катастрофы могла стать человеческая ошибка при реагировании на сбой системы сигнализации.

По последним данным, жертвами аварии стали 74 человека.