В Литве отреагировали на сообщение о просьбе Пентагона в отношении РФ: "Мы констатируем факты"

Министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что в течение последних недель представители Пентагона якобы обратились к нескольким странам НАТО с просьбой смягчить риторику в отношении угрозы со стороны России.

Об этом он заявил в пятницу, 30 октября, цитирует LRT, передает "Европейская правда".

После того как информационное агентство Reuters сообщило, что представители Пентагонаобратились к Литве и нескольким другим странам НАТО с просьбой смягчить риторику в отношении угрозы со стороны России, Каунас заявил, что не располагает информацией о такой просьбе, и подчеркнул, что Литва основывает свои заявления в отношении России на фактах.

"Мы всегда высказываемся, опираясь на факты. Если в воздушное пространство влетает российский дрон, мы говорим, что влетел российский дрон. Если в воздушное пространство влетает украинский дрон, мы говорим, что это украинский дрон из-за войны, которую развязала Россия", – сказал он.

Также он отметил, что Литва не намерена "никого провоцировать".

"Мы не намерены никого провоцировать и никоим образом не пытаемся этого делать. (...) Мы констатируем факты и будем это делать и в дальнейшем", – подчеркнул министр.

Каунас добавил, что не располагает информацией о том, действительно ли запросы США были переданы Литве.

Стоит отметить, что недавно глава правительства Польши Дональд Туск заявил о наличии данных, свидетельствующих о возможностиопределенной эскалации российской гибридной войны против Европы до Рождества.

А Вооруженные силы Германии впервые переквалифицировали угрозу российских диверсий против войск страны на "значительную", что является вторым по величине уровнем по шкале оценки опасности.

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