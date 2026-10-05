Трамп в очередной раз обвинил Украину в росте цен на топливо

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что причиной роста цен на топливо являются украинские удары по российской нефтеперерабатывающей отрасли.

Об этом глава Белого дома написал в понедельник в социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

"Что вызывает рост (цен на) бензин? Это уже не Ормузский пролив, поскольку сейчас почти ежедневно на рынок поступают рекордные объемы нефти. Теперь дело в слове "нефтеперерабатывающие заводы": российские заводы подрывает Украина", – написал Трамп.

Также он обвинил Демократическую партию в том, что американские НПЗ закрываются в "синих штатах". Эти штаты называют "синими", поскольку избиратели в них стабильно поддерживают на выборах Демократическую партию.

Напомним, в конце сентября Трамп заявил, что просил президента Украины Владимира Зеленского снизить интенсивность ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, и тот якобы согласился.

22 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что на закрытых переговорах с американским президентом Дональдом Трампом не было попыток заставить Киев в одностороннем порядке прекратить атаки по НПЗ и другим объектам такого типа.

13 сентября Трамп призвал Зеленского прекратить удары по российскому дизельному топливу, заявив, что эти атаки приводят к его дефициту.