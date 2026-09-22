Зеленський: Трамп не просив нас просто зупинити удари по енергетиці РФ

На зустрічі Зеленського і Трампа США не просили Україну про одностороннє припинення ударів по російських енергооб’єктах.

Про це заявив президент Зеленський на пресконференції у Нью-Йорку.

Всупереч окремим публічним заявам з американського боку, на закритих переговорах не було спроб змусити Київ припинити атаки по НПЗ та інших об’єктах такого типу, наголосив, президент України.

Натомість, розглядалася ідея про двостороннє перемир’я, яку Україна підтримує.

"Сьогодні не звучало жодних прохань в односторонньому порядку, щоби Україна зупинила удари. Ми говоримо про енергетичне перемир’я", – заявив він

Зеленський додав, що Україна готова до обговорення різних форматів двостороннього припинення вогню, але наголосив, що воно має бути широким. "Якщо йдеться про енергетику – то вся енергетика", – заявив він, додавши, що це включатиме також заборону ударів по об’єктах водопостачання тощо.

Володимир Зеленський додав, що також попередив американську сторону, що російська сторона напевно порушить перемир’я. "Будуть атаки, Путін розказуватиме вам що це через Україну", – пояснив він, навівши приклад останніх ударів по Україні.

Поза тим, президент України сподівається, що США зможуть переконати Путіна піти на таку часткову угоду.

На початку зустрічі, президент Трамп заявляв, що обговорить із Зеленським удари по російських НПЗ, але не казав, що проситиме припинити їх.

Як повідомлялося, Зеленський за підсумками переговорів заявив, що Трамп позитивно ставиться до надання ліцензій на ракети до Patriot.