Трамп пояснив, чому США вивели свої літаки з британської авіабази

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати вивели всі свої бомбардувальники з бази "Фейрфорд" у Британії через "певні загрози" для військового об’єкта.

Про це він сказав у спілкуванні з пресою, повідомляє "Європейська правда".

У понеділок під час вильоту до Небраски Трамп заявив журналістам, що США знали про "загрозу", яка змусила їх вивести бомбардувальники з авіабази.

"Тобто вони вилетіли не випадково", – відзначив президент.

Водночас Трамп відмовився детальніше пояснювати характер цих загроз.

"Були певні загрози. І замість того, щоб провокувати ворога, ми захопимо ворога і переможемо його. Але навіщо нам залишати їх там? Тож ми трохи перемістили їх. Не дуже далеко", – прокоментував глава Білого дому.

Він додав, що Вашингтон "насправді знає тих, хто висунув цю загрозу", але не уточнив, про кого йдеться. При цьому Трамп заявив, що досі вважає Британію безпечним місцем для розташування американських сил.

Точна природа загрози, яка спонукала США до виведення літаків з бази "Фейрфорд", залишається нез’ясованою. Джерела у Вашингтоні припустили в розмові з BBC, що вона могла бути пов’язана зі спробами диверсії або спробами завдати удару по чутливих і дорогих літаках у разі відновлення військових дій з Іраном.

Повідомлялося, що військово-повітряні сили США вивели всі свої бомбардувальники з британської авіабази "Фейрфорд", де наприкінці вересня сталась спроба теракту.

Нагадаємо, 27 вересня у Британії кількох осіб взяли під варту за підозрою у скоєнні злочинів відповідно до Закону про вибухові речовини у зв’язку з інцидентом поблизу авіабази "Фейрфорд" у графстві Глостершир. Згодом поліція уточнила, що йдеться про підготовку терористичного акту.

Президент США Дональд Трамп заявив, що затримані у справі про можливу підготовку теракту на авіабазі "Фейрфорд" у Британії тривалий час перебували під спостереженням і, за його словами, "планували завдати великої шкоди" авіабазі, яку використовували війська США.

Прем’єр Британії Енді Бернем заявив, що є "вагомі ознаки" причетності Ірану до цього інциденту.