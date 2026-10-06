Трамп объяснил, почему США вывели свои самолеты с британской авиабазы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вывели все свои бомбардировщики с базы "Фэйрфорд" в Великобритании из-за "определенных угроз" для военного объекта.

Об этом он заявил в беседе с прессой, сообщает "Европейская правда".

В понедельник во время вылета в Небраску Трамп заявил журналистам, что США знали об "угрозе", которая заставила их вывести бомбардировщики с авиабазы.

"То есть они вылетели не случайно", – отметил президент.

В то же время Трамп отказался подробнее объяснять характер этих угроз.

"Были определенные угрозы. И вместо того, чтобы провоцировать врага, мы захватим врага и победим его. Но зачем нам оставлять их там? Поэтому мы немного переместили их. Не очень далеко", – прокомментировал глава Белого дома.

Он добавил, что Вашингтон "на самом деле знает тех, кто выдвинул эту угрозу", но не уточнил, о ком идет речь. При этом Трамп заявил, что по-прежнему считает Великобританию безопасным местом для размещения американских войск.

Точная природа угрозы, которая побудила США вывести самолеты с базы "Фэйрфорд", остается невыясненной. Источники в Вашингтоне предположили в беседе с BBC, что она могла быть связана с попытками диверсии или попытками нанести удар по уязвимым и дорогостоящим самолетам в случае возобновления военных действий с Ираном.

Сообщалось, что военно-воздушные силы США вывели все свои бомбардировщики с британской авиабазы "Фэйрфорд", где в конце сентября произошла попытка теракта.

Напомним, 27 сентября в Великобритании несколько человек были взяты под стражу по подозрению в совершении преступлений в соответствии с Законом о взрывчатых веществах в связи с инцидентом вблизи авиабазы "Фэйрфорд" в графстве Глостершир. Впоследствии полиция уточнила, что речь идет о подготовке террористического акта.

Президент США Дональд Трамп заявил, что задержанные по делу о возможной подготовке теракта на авиабазе "Фэйрфорд" в Великобритании длительное время находились под наблюдением и, по его словам, "планировали нанести большой ущерб" авиабазе, которую использовали войска США.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что имеются "веские признаки" причастности Ирана к этому инциденту.