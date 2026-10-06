Трамп пообещал рассмотреть возможность создания военной базы США в Литве

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что он "обязательно рассмотрит" возможность создания военной базы США в Литве после того, как из Вильнюса поступили соответствующие предложения.

Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами у Белого дома, сообщает "Европейская правда".

Заявление Трампа прозвучало после того, как премьер Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил о том, что страна готова покрыть расходы на постоянное размещение войск США и уже подняла этот вопрос перед американской стороной.

"Они мои друзья. Это замечательные люди. Поэтому мы, безусловно, рассмотрим это предложение… Я знаю так много людей в этой стране; они замечательные люди", – ответил Трамп на вопрос журналистов о строительстве базы в этой балтийской стране.

Комментарий президента прозвучал на фоне его последовательных призывов к союзникам по НАТО оплачивать счета за размещение американских войск в своих странах, а также на фоне проведения Пентагоном шестимесячного обзора военного присутствия США в Европе.

Ожидается, что пересмотр, который должен завершиться в декабре, передаст ответственность за конвенциональную оборону континента европейским союзникам по НАТО.

В прошлом месяце США подтвердили, что отправляют новую ротацию военнослужащих в Литву. В стране пока нет постоянного военного присутствия США.

По словам министра обороны Литвы Робертаса Каунаса, в рамках новой ротации два батальона американских солдат прибудут в Литву в конце октября.

В Польше, где готовятся к созданию первой постоянной базы американских войск, заявили, что предлагают выплачивать 15 тысяч долларов в год за каждого американского солдата, размещенного на польской территории, и покрывать расходы на инфраструктуру.