У Литві заявили, що очікують прибуття американських військ наприкінці жовтня

Литовський міністр оборони Робертас Каунас заявив, що у рамках нової ротації два батальйони американських солдатів прибудуть до Литви наприкінці жовтня.

Про це міністр повідомив у коментарі BNS, пише "Європейська правда".

Під час свого візиту до Пентагону в середу Каунас обговорив питання розгортання військ із заступником міністра оборони США Елбріджем Колбі.

За результатами зустрічі литовський міністр повідомив, що прибуття нового американського контингенту очікується наприкінці наступного місяця.

"Наразі триває процес підготовки, приймаються логістичні рішення, і два батальйони прибудуть до Литви наприкінці жовтня", – сказав Каунас.

За словами міністра, кількість американських солдатів залишиться приблизно такою, якою була раніше, – близько тисячі.

"Один батальйон буде важким, а це означає, що прибуде й важке озброєння, інший батальйон буде інженерним, який сприятиме розвитку нашої дивізії, а також вирішенню питань охорони кордону та оборони. Це справді комплексне і вдале рішення для забезпечення безпеки нашого регіону та держави", – зазначив Каунас.

Серед озброєння, яке прибуде до Литви, – і танки Abrams.

Американські військові перебуватимуть у країні дев’ять місяців.

Глава Міноборони зазначив, що запропонував американській стороні розглянути можливість створення постійної військової бази США на території Литви.

"Я запропонував заступнику міністра Колбі розглянути можливість створення в майбутньому постійної бази військовослужбовців Сполучених Штатів Америки в Литві. Наразі жодних рішень не прийнято, було наголошено, що Литва розглядається як справді надійний союзник, лідер, який бере на себе ініціативу інвестувати у власну безпеку. Тож це питання наразі залишається відкритим, і ми будемо його обговорювати", – повідомив Каунас.

Цього літа в Литві завершили ротацію понад тисяча американських військових.

22 вересня президент країни Гітанас Науседа оголосив, що новий контингент американських військ вже прямує до Литви.

Тим часом новий американський контингент очікують і в Естонії – підрозділ американських військ прибуде в країну на ротацію у листопаді.

Нагадаємо, Міноборони США нині продовжує перегляд своєї військової присутності в Європі, що може прокласти шлях до скорочення американських військ на континенті.