Науседа: новий контингент військ США уже прямує до Литви

Литовський президент Гітанас Науседа оголосив, що новий контингент американських військ вже прямує до Литви.

Відповідну заяву Науседи наводить президентська адміністрація, повідомляє "Європейська правда".

Науседа, який наразі перебуває у США з візитом, зазначив, що отримав підтвердження, що новий контингент американських військових уже прямує до Литви.

"Чудова новина для Литви – американські військові й надалі залишатимуться в нашій країні. Ми вдячні президенту Дональду Трампу та адміністрації США за це рішення, яке є важливим не лише для безпеки Литви, а й для безпеки всього регіону", – заявив він.

За словами Науседи, американська присутність в Литві "є незамінною складовою нашої політики стримування та колективної оборони, а рішучість союзників бути разом з нами надсилає чіткий сигнал, що НАТО готовий захищати кожен сантиметр своєї території".

Як вказав литовський президент, у той час, коли ситуація з безпекою в Європі залишається складною, міцність трансатлантичних зв’язків та видима присутність союзників є особливо важливими.

Науседа додав, що наразі кількість американських військових до кінця не визначена, але вона не буде меншою, ніж раніше.

Цього літа ротацію в Литві завершили понад тисяча американських військовослужбовців.

Нагадаємо, Міноборони США нині продовжує перегляд своєї військової присутності в Європі, що може прокласти шлях до скорочення американських військ на континенті.

А Науседа раніше говорив, що Литва буде готова прийняти додаткові сили США, якщо відбудеться ротація військ.