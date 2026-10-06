Білий дім заборонив журналістам Politico доступ до президентського борта Трампа

Білий дім відмовився допустити журналістів Politico на борт президентського літака Air Force One у понеділок, що стало продовженням суперечки між Дональдом Трампом та низкою ЗМІ, які входять до його преспулу.

Про це повідомляє CNN, передає "Європейська правда".

Речник Politico підтвердив, що видання було виключено з пулу для виїзних заходів – невеликої групи журналістів, які супроводжують президента під час поїздок.

Після цього кроку Білий дім намагався залучити інші ЗМІ, щоб ті зайняли місце Politico у поїздці до Небраски, але "не зміг знайти заміну". Зрештою у цій поїздці президента не супроводжують представники основних друкованих ЗМІ у пулі, зазначила кореспондентка The Washington Post Кетрін Дойл у листі до колег.

The Washington Post бере участь у поїздці як "другорядний" представник друкованих ЗМІ. "Другорядний" кореспондент зазвичай не надсилає оновлення широкому колу журналістів. Зрештою видання погодилося надавати оновлення, водночас наголошуючи, що не замінює Politico.

Представник телевізійного пулу, CBS, у понеділок також ділився своїми нотатками з друкованими виданнями під час поїздки, з огляду на незвичайні обставини.

"Жодна з цих ЗМІ не замінює Politico", – написав Джош Гросс із CBS News у внутрішньому електронному листі.

Білий дім запропонував місце Politico багатьом іншим ЗМІ, які зазвичай по черзі беруть участь у преспулі під час поїздок за межі міста, але видання одностайно відмовилися, повідомили CNN джерела, обізнані з питанням.

Нагадаємо, 18 вересня президент США Дональд Трамп оголосив, що забороняє Politico, CNN та MS NOW доступ до Білого дому – крок, який юридичні експерти назвали неконституційним.

21 вересня ці три ЗМІ подали федеральний позов проти президента.

Пізніше телеканали ABC, CBS, NBC і навіть лояльний до Трампа Fox News оголосили бойкот офіційним заходам. До протесту приєдналися газети New York Times і Washington Post – вони припинили публікувати офіційні кадри та матеріали, пов’язані з президентом.

24 вересня репортерам Politico, CNN та MS NOW відновили доступ до Білого дому після рішення судді, який зобов’язав адміністрацію Трампа негайно допустити представників трьох медіа.

26 вересня Білий дім не дозволив журналістам CNN супроводжувати президента США Дональда Трампа на борту Air Force One під час його поїздки до Теннессі.