Білий дім виключив CNN із преспулу на борту літака Трампа

Білий дім не дозволив журналістам CNN супроводжувати президента США Дональда Трампа на борту Air Force One під час його поїздки до Теннессі в суботу, 26 вересня.

Про це йдеться у повідомленні CNN, передає "Європейська правда".

Зазначається, що журналісти CNN мали летіти на борту президентського літака під час поїздки Трампа до Теннессі на матч з університетського футболу в складі телевізійного преспулу Білого дому.

Втім, Білий дім не дозволив цього у п’ятницю, 25 вересня.

Варто нагадати, що 21 вересня Politico, CNN та MS NOW заявили, що подають федеральний позов з метою негайного відновлення доступу для своїх репортерів, яким у суботу, 19 вересня, було відмовлено у вході до комплексу Білого дому.

Пізніше телеканали ABC, CBS, NBC і навіть лояльний до Трампа Fox News оголосили бойкот офіційним заходам. До протесту приєдналися газети New York Times і Washington Post – вони припинили публікувати офіційні кадри та матеріали, пов’язані з президентом.

24 вересня репортерам Politico, CNN та MS NOW відновили доступ до Білого дому після рішення судді, який зобов’язав адміністрацію Трампа негайно допустити представників трьох медіа.