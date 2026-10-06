Белый дом запретил журналистам Politico доступ на борт президентского самолета Трампа

Белый дом отказался допустить журналистов Politico на борт президентского самолета Air Force One в понедельник, что стало продолжением спора между Дональдом Трампом и рядом СМИ, входящих в его пресс-пул.

Об этом сообщает CNN, передает "Европейская правда".

Представитель Politico подтвердил, что издание было исключено из пула для выездных мероприятий – небольшой группы журналистов, сопровождающих президента во время поездок.

После этого шага Белый дом пытался привлечь другие СМИ, чтобы те заняли место Politico в поездке в Небраску, но "не смог найти замену". В итоге в этой поездке президента не сопровождают представители основных печатных СМИ из пула, отметила корреспондентка The Washington Post Кэтрин Дойл в письме к коллегам.

The Washington Post участвует в поездке в качестве "второстепенного" представителя печатных СМИ. "Второстепенный" корреспондент обычно не рассылает обновления широкому кругу журналистов. В итоге издание согласилось предоставлять обновления, при этом подчеркнув, что не заменяет Politico.

Представитель телевизионного пула, CBS, в понедельник также делился своими заметками с печатными изданиями во время поездки, учитывая необычные обстоятельства.

"Ни одно из этих СМИ не заменяет Politico", – написал Джош Гросс из CBS News во внутреннем электронном письме.

Белый дом предложил место Politico многим другим СМИ, которые обычно по очереди участвуют в пресс-пуле во время поездок за пределы города, но издания единодушно отказались, сообщили CNN источники, знакомые с ситуацией.

Напомним, 18 сентября президент США Дональд Трамп объявил, чтозапрещает Politico, CNN и MS NOW доступ в Белый дом – шаг, который юридические эксперты назвали неконституционным.

21 сентября эти три СМИ подали федеральный иск против президента.

Позже телеканалы ABC, CBS, NBC и даже лояльный к Трампу Fox News объявили бойкот официальным мероприятиям. К протесту присоединились газеты New York Times и Washington Post – они перестали публиковать официальные кадры и материалы, связанные с президентом.

24 сентября репортерам Politico, CNN и MS NOW восстановили