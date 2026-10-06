Российский магнат говорит, что сын Трампа вернул ему деньги за свадебную вечеринку
Российский магнат Умар Кремлёв заявил, что сын президента США Дональда Трампа вернул ему деньги, которые россиянин потратил на послесвадебные торжества, организованные им в качестве подарка.
Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".
До недавнего времени Кремлёв был малоизвестен за пределами боксерских кругов и относительно узкого круга российских бизнесменов и политических деятелей.
Ситуация резко изменилась после того, как стало известно, что он является другом семьи Трампа и именно он оплатил два вечера торжеств на Багамах после майской свадьбы Дональда Трампа-младшего и Беттины Трамп.
Пара провела частную свадебную церемонию в мае, а в следующие выходные устроила торжество на Багамах, расходы на которое покрыл Кремлёв.
"Он (Дональд Трамп-младший) вернул деньги, но я не понял, почему, потому что не считаю это каким-то особенным подарком", – сказал Кремлев журналистам в Стамбуле во вторник.
Он также отметил, что не присутствовал на самой свадьбе, но присоединился к другим торжествам вместе с общими друзьями.
Этот случай вызвал призывы тщательнее проверить связи семьи Трампа с российским бизнесменом. В сентябре Трамп заявил, что его сын вернет Кремлеву деньги, и преуменьшил значение этой истории.
43-летний Кремлёв является президентом Международной боксёрской ассоциации – организации со штаб-квартирой в Лозанне, которая контролирует проведение международных соревнований и устанавливает правила и стандарты в этом виде спорта. До этого, начиная с 2017 года, он возглавлял Федерацию бокса России.
Некоторые источники называют Кремлёва олигархом. В то же время он не совсем соответствует традиционному определению этого понятия. Его бизнес-интересы охватывают несколько сфер, в частности лотереи и ставки.
Известно, что Кремлёв имеет связи с людьми, приближёнными к Кремлю, однако он не входит в ближайшее окружение правителя России Владимира Путина.
Ранее генеральный прокурор США Тодд Бланш дал понять, что не собирается проводить расследование в отношении свадебных торжеств Дональда Трампа-младшего, которые частично профинансировал Кремлёв.
Члены семьи президента Дональда Трампа категорически отрицали, что знакомы с Кремлёвым, в то время как демократы на Капитолийском холме пообещали провести расследование.