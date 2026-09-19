Трамп заявляє, що його син поверне гроші росоліхарху, які той витратив на весілля

Президент США Дональд Трамп заявив у п’ятницю, що його син, Дональд Трамп-молодший, повідомив йому, що поверне гроші російському олігарху Умару Кремльову, якими він профінансував його весільні урочистості на Багамах у травні.

Заяву американського президента наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

У п’ятницю Трамп розповів журналістам, що, коли він запитав сина про цю ситуацію з Кремльовим, той відповів: "Ні, тату, я поверну ці гроші". І це було деякий час тому. Тож я чув, що він заплатить".

Джерело агентства також підтвердило, що Трамп-молодший планував відшкодувати Кремльову витрати.

Президент, який не був присутній на весіллі свого сина, заявив у заяві на початку тижня, що не знайомий з Кремльовим і що скандал навколо весілля – "не така вже й велика справа".

У п’ятницю Трамп сказав, що влаштовував весільні урочистості для "багатьох людей" у "красивих місцях", таких як його клуб Мар-а-Лаго в Палм-Біч.

"Вони одружуються, я влаштовую для них вечірку. З огляду на все сказане, я розумію, що Дон повернув йому гроші", – сказав Трамп.

Трамп-молодший і його дружина Беттіна Андерсон раніше підтвердили у заяві, що Кремльов частково профінансував їхню весільну вечірку, і виправдали те, що прийняли цей подарунок.

У заяві зазначалося, що свято, профінансоване Кремльовим, відбулося вже після самої весільної церемонії.

"Наш дорогий друг Умар дуже щедро влаштував для нас два неймовірні вечори святкувань ПІСЛЯ нашого весілля. Це був надзвичайно щедрий весільний подарунок від друга, і ми були та залишаємося за це неймовірно вдячні", – йшлося у заяві.

Генпрокурор США Тодд Бланш дав зрозуміти, що не збирається проводити розслідування щодо весільних святкувань Дональда Трампа-молодшого, які частково профінансував російський олігарх Умар Кремльов.

Члени сім’ї президента Дональда Трампа категорично заперечували, що знайомі з Кремльовим, тоді як демократи на Капітолійському пагорбі пообіцяли провести розслідування.