Президентка Єврокомісії засудила атаки дронів на судна в Чорному морі

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила занепокоєння через атаку дронів на судна у виключній економічній зоні Болгарії, яка відбулася наступного дня після подібного інциденту біля узбережжя Румунії.

Про це вона написала в X, передає "Європейська правда".

Голова Єврокомісії наголосила, що ситуація в Чорному морі викликає "дедалі більшу стурбованість".

"Комерційні судна – та їхні невинні екіпажі – стають мішенями нападів, внаслідок чого в морі вже є жертви", – написала фон дер Ляєн.

Посадовиця зазначила, що атака на два комерційних судна у виключній економічній зоні Болгарії сталася наступного дня після того, як турецьке судно, що перевозило зерно з України, було вражене дронами й затонуло біля румунського узбережжя.

Фон дер Ляєн засудила ці атаки та висловила солідарність з країнами.

"Хоча точні обставини цих інцидентів ще з’ясовуються, розвиток подій викликає серйозне занепокоєння. Напади на цивільні судна є неприйнятними. Ми висловлюємо повну солідарність із нашими державами-членами на східному фланзі", – наголосила вона.

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев повідомив, що болгарські військові продовжують пошуково-рятувальну операцію у виключній економічній зоні країни, де у вівторок дрони атакували два торговельних судна. За його словами, екіпаж одного з суден вдалося евакуювати, тоді як люди, що перебували на борту іншого корабля, вважаються зниклими безвісти.

Подібний інцидент стався напередодні у Чорному морі поблизу румунського узбережжя: судно, яке перевозило зерно з України до Італії, було підбите дронами.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що по судну, яке перевозило кукурудзу, вдарили два російські дрони. Станом на зараз відомо, що загинув капітан судна, доля ще однієї людини з’ясовується.

ЗМІ писали, що Туреччина та Організація Об’єднаних Націй організують нові переговори між Росією та Україною щодо перемир’я у Чорному морі, намагаючись об’єднати розрізнені зусилля з метою захисту поставок зерна на тлі стрімкого зростання світових цін на продовольство.