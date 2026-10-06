Зеленский: судна в водах Болгарии атаковала Россия, ВМС Украины уже контактируют с болгарами

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские ВМС связались с болгарскими коллегами по поводу атаки на два гражданских судна в водах Болгарии и что атаку совершила Россия.

Об этом президент сказал в вечернем обращении во вторник, сообщает "Европейская правда".

По словам главы государства, "сегодня ночью в водах Болгарии были атакованы два гражданских судна, одно затонуло, а другое получило значительные повреждения".

"Мы сочувствуем всем, кто пострадал. Украинские Силы обороны никаких операций в этом районе моря не проводили, эта очередная трагедия с гражданскими судами продолжает российские попытки превратить западную часть Черного моря в абсолютно непригодную для мореплавания", – сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина уточнила все данные с болгарской стороной.

"Наши Военно-морские силы связались с коллегами в Болгарии, установлено, что это российская комбинированная атака с использованием морских и воздушных дронов. Я поручил нашим Вооруженным силам, Министерству обороны Украины, нашей разведке, всем нашим службам максимально полно взаимодействовать с нашими партнерами, чтобы у них и у нас было больше возможностей защищаться", – заявил президент.

Он напомнил, что накануне было поражено судно в водах Румынии.

"Теперь – Болгария. Россияне именно это и планируют – постоянно усиливать эскалацию. Их дроны уже постоянно залетают в Молдову, и это уже не первая атака на суда в Чёрном море в водах наших партнёров, постоянно продолжаются атаки на наши порты. И должна быть чёткая реакция на эту российскую агрессивность. Нужны абсолютно четкие ответные действия", – сказал Зеленский.

6 октября в исключительной экономической зоне Болгарии в Черном море дроны атаковали два торговых судна.

Премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил, что одно из судов, подвергшихся атаке, затонуло, а члены экипажа считаются пропавшими без вести.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила обеспокоенность в связи с атакой дронов на суда в исключительной экономической зоне Болгарии.