Протесты во Франции: правительство до конца месяца представит меры по решению жалоб старшеклассников

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сообщил, что его правительство до конца месяца представит меры, призванные решить проблемы старшеклассников, озвученные во время масштабных протестов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает France 24.

Премьер-министр Франции затронул тему протестов старшеклассников в телеобращении. Лекорню выступил в защиту действий полиции во время общенациональных протестов, опровергнув утверждение о том, что правоохранительным органам было дано указание жестко разогнать подростков-протестующих.

Лекорню заявил, что до конца месяца его правительство представит меры по решению проблем, о которых заявляют ученики. Он добавил, что "никто не должен оставаться равнодушным к страданиям", о которых говорят школьники.

Ранее в среду французское правительство заявило, что временно приостанавливает использование светошумовых гранат при подавлении протестов после того, как во время столкновения с полицией специального назначения 15-летнему юноше оторвало руку, что усилило обвинения протестующих в жестокости полиции.

Накануне Лекорню объявил о приостановке занятий в школах с утра среды и до пятницы, чтобы выслушать старшеклассников, чьи массовые протесты в последние дни охватили страну.

Протесты французских старшеклассников связаны прежде всего с нехваткой ресурсов в системе образования. Ученики требуют увеличения числа учителей и школьных работников, уменьшения наполняемости классов, улучшения состояния школьных зданий и снижения учебной нагрузки. Отдельным требованием является реформирование системы поступления в вузы.

По данным Министерства внутренних дел, во вторник, 6 октября, в ходе акций протеста старшеклассников во Франции было задержано 488 человек.