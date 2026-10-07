У Франції заборонили використовувати світлошумові гранати на протестах старшокласників

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс оголосив, що правоохоронні органи більше не використовуватимуть світлошумові гранати у рамках протестного руху старшокласників, який охопив країну наприкінці вересня.

Слова міністра цитує BFMTV, пише "Європейська правда".

Застосування цієї зброї було призупинено після того, як у Лансі було тяжко поранено старшокласника – 15-річному учню відірвало руку внаслідок вибуху поліцейської гранати.

"Ще вчора я вимагав, щоб цю гранату більше не застосовували в рамках руху старшокласників", – пояснив глава МВС, зазначивши, що існує "велика ймовірність" того, що поранення неповнолітнього було спричинене саме цим типом зброї.

Нуньєс обґрунтовує своє рішення тим, що йому потрібно з’ясувати детальні обставини інциденту.

Випадок стався 5 жовтня перед професійним ліцеєм імені Огюста Беаля в Лансі, який був заблокований учнями цього навчального закладу. Один зі старшокласників отримав серйозну травму руки після контакту з поліцейською гранатою.

Префект департаменту Па-де-Кале Франсуа-Ксав’єр Лауш та прокурор міста Бетюн Етьєн Тіфрі прибули на місце події та підтвердили серйозну травму учня, якому відірвало руку. Вони також зазначили, що юнак перебуває в лікарні і що "його життю нічого не загрожує".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню оголосив про призупинення занять у школах від ранку середи і до п’ятниці, щоб вислухати старшокласників, чиї масові протести в останні дні охопили країну.

Протести французьких старшокласників пов’язані передусім із нестачею ресурсів у системі освіти. Учні вимагають збільшення кількості вчителів і працівників шкіл, зменшення наповненості класів, покращення стану шкільних будівель та зниження навчального навантаження. Окремою вимогою є реформування системи вступу до вишів.

Як повідомили у понеділок, 5 жовтня, від початку протестів старшокласників постраждали 190 учнів.

За даними Міністерства внутрішніх справ, у вівторок, 6 жовтня, у ході акцій протесту старшокласників у Франції було затримано 488 осіб.