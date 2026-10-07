Трамп відповів, чи пов’язує чуму в Росії з біологічною зброєю

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що смерть російської співробітниці лабораторії, яка займається дослідженням чуми, судячи з усього, не пов’язана з біологічною зброєю.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав журналістам в Овальному кабінеті, його цитує The Washington Post.

У відповідь на питання, чи йдеться про "біологічну зброю" у контексті чуми в Росії, Трамп зазначив: "Ми незабаром це з’ясуємо, але ми так не вважаємо".

За словами Трампа, російські посадовці запевнили своїх американських колег, що ситуацію вдалося взяти під контроль.

Він також визнав певну схожість із тим, як на початку 2020 року китайські посадовці спочатку стверджували, що їм вдалося стримати вірус COVID-19, перш ніж він спричинив глобальну пандемію.

"Китай небагато говорив, і Росія теж небагато говорить. Але вони заявляють, що взяли ситуацію повністю під контроль", – сказав Трамп.

Президент США також заявив, що очікує від російської влади надання додаткової інформації про цей випадок, висловивши розчарування тим, що Росія досі не поспішала нею ділитися.

"Я щойно зустрівся з нашими фахівцями. У нас є блискучі експерти. Вони знають усе про те, що відбувається. І вся ця інформація проходить через них", – заявив глава Білого дому.

Трамп також повторив, що у нього запланована телефонна розмова з правителем Росії Владіміром Путіним з цього питання, але не сказав, коли саме. "Сьогодні день народження Владіміра Путіна", – додав Трамп.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив у вівторок, 6 жовтня, що Росія повинна надати більше інформації про смерть працівниці лабораторії з дослідження чуми, яка померла минулого тижня.

У понеділок Трамп заявив, що США готові допомогти Росії в цій ситуації.