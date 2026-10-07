Трамп ответил, связывает ли он чуму в России с биологическим оружием

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что смерть российской сотрудницы лаборатории, занимающейся исследованием чумы, судя по всему, не связана с биологическим оружием.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал журналистам в Овальном кабинете, его цитирует The Washington Post.

В ответ на вопрос, речь ли идет о "биологическом оружии" в контексте чумы в России, Трамп отметил: "Мы вскоре это выясним, но мы так не считаем".

По словам Трампа, российские чиновники заверили своих американских коллег, что ситуацию удалось взять под контроль.

Он также признал определенное сходство с тем, как в начале 2020 года китайские чиновники сначала утверждали, что им удалось сдержать вирус COVID-19, прежде чем он вызвал глобальную пандемию.

"Китай мало говорил, и Россия тоже мало говорит. Но они заявляют, что взяли ситуацию полностью под контроль", – сказал Трамп.

Президент США также заявил, что ожидает от российских властей предоставления дополнительной информации об этом случае, выразив разочарование тем, что Россия до сих пор не спешила ею делиться.

"Я только что встретился с нашими специалистами. У нас блестящие эксперты. Они знают всё о том, что происходит. И вся эта информация проходит через них", – заявил глава Белого дома.

Трамп также повторил, что у него запланирован телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным по этому вопросу, но не сказал, когда именно. "Сегодня день рождения Владимира Путина", – добавил Трамп.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил во вторник, 6 октября, что Россия должна предоставить больше информации о смерти сотрудницы лаборатории по исследованию чумы, скончавшейся на прошлой неделе.

В понедельник Трамп заявил, что США готовы помочь России в этой ситуации.