Рубіо закликав РФ розкрити більше інформації про смерть працівниці лабораторії від чуми

Державний секретар США Марко Рубіо заявив у вівторок, 6 жовтня, що Росія повинна надати більше інформації про смерть працівниці лабораторії з дослідження чуми, яка померла минулого тижня.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Ісландії, передає Reuters, пише "Європейська правда".

За його словами, Вашингтон "дуже пильно" стежить за цим інцидентом.

"Я вважаю, що Росія, очевидно, зобов’язана поділитися зі світом більшою кількістю інформації", – сказав Рубіо.

Також він зазначив, що США мають у своєму розпорядженні "заходи", щоб допомогти Росії, якщо ситуація виявиться серйознішою, ніж визнано досі, але перед тим, як втрутитися, їм потрібно дізнатися більше.

Зауважимо, президент США Дональд Трамп запропонував допомогу Росії щодо цього інциденту.

Європейська комісія також стежить за ймовірним спалахом легеневої чуми в Сибіру і готова, у разі необхідності, координувати заходи реагування серед держав-членів.