Лідери ЄС 15-16 жовтня обговорять розширення, підтримку України та гібридні атаки Росії

На саміті Європейської ради 15-16 жовтня в Брюсселі лідери ЄС проведуть стратегічну дискусію щодо розширення та внутрішніх реформ Євросоюзу, обговорять подальшу підтримку України та протидію гібридним атакам Росії. Очікується також виступ президента України Володимира Зеленського.

Про це йдеться у листі-запрошенні президента Європейської ради Антоніу Кошти до лідерів держав-членів, датованому 8 жовтня, який є в розпорядженні "Європейської правди".

Кошта наголосив, що Україна залишається одним із ключових пріоритетів Європейського Союзу.

"Ми підтвердимо нашу незмінну підтримку України перед обличчям агресивної війни Росії. З огляду на посилення російських атак на критичну інфраструктуру буде важливо почути від президента Зеленського про оперативні потреби країни напередодні прийдешньої зими", – зазначив він.

"Ми також оцінимо прогрес України на шляху до вступу в ЄС, сподіваючись, що до того часу вже будуть відкриті додаткові кластери", – йдеться у листі.

Окрему стратегічну дискусію лідери ЄС присвятять розширенню Євросоюзу та реформам, необхідним для прийняття нових членів.

За словами Кошти, основою для обговорення стане повідомлення Європейської комісії "Підготовка до ширшого Союзу" (Preparing for a wider Union). "Наша дискусія визначить стратегічні орієнтири щодо подальших дій", – заявив президент Європейської ради.

У межах обговорення розширення лідери також розглянуть роботу над договором про вступ Чорногорії, переговори з якою ЄС сподівається завершити до кінця цього року.

"На нашій зустрічі також розглянемо дедалі більш безрозсудну поведінку Росії, зокрема її кампанію гібридних атак по всій Європі", – написав Кошта. Він наголосив, що Євросоюз зберігає єдність перед обличчям ескалації з боку Москви та продовжить реалізацію планів щодо посилення оборонної готовності.

Саміт Європейської ради розпочнеться у Брюсселі 15 жовтня об 11:00 за київським часом і, за планом Кошти, завершиться після обіду 16 жовтня.

Як повідомляла "Європейська правда", 8 жовтня президент Євроради Антоніу Кошта запросив президента України Володимира Зеленського на саміт лідерів ЄС у Брюссель.

Раніше вже стало відомо, що у ЄС очікують, що президент України Володимир Зеленський виступить на засіданні Європейської ради. Очікується, що Зеленський поспілкується з європейськими лідерами 15 жовтня, під час обговорення "українського" блоку питань.

Зокрема, обговорення стосуватиметься ескалації гібридних атак Росії в Україні та в державах-членах ЄС. Іншим важливим елементом дискусії буде фінансування: більш конкретне визначення потреб України та того, як задовольняти їх спільно з міжнародними партнерами

Також саміт лідерів ЄС 15-16 жовтня закличе допомогти Україні у її підготовці до зими, зокрема, у плані стійкості критичної інфраструктури, а також підніме питання наслідків блокування Росією експортних шляхів Чорним морем.