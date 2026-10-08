Лидеры ЕС 15-16 октября обсудят расширение, поддержку Украины и гибридные атаки России

На саммите Европейского совета 15-16 октября в Брюсселе лидеры ЕС проведут стратегическую дискуссию о расширении и внутренних реформах Евросоюза, обсудят дальнейшую поддержку Украины и противодействие гибридным атакам России. Ожидается также выступление президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом говорится в письме-приглашении президента Европейского совета Антониу Кошты лидерам государств-членов, датированном 8 октября, которое имеется в распоряжении "Европейской правды".

Кошта подчеркнул, что Украина остается одним из ключевых приоритетов Европейского Союза.

"Мы подтвердим нашу неизменную поддержку Украины перед лицом агрессивной войны России. Учитывая усиление российских атак на критическую инфраструктуру, будет важно услышать от президента Зеленского об оперативных потребностях страны в преддверии предстоящей зимы", – отметил он.

"Мы также оценим прогресс Украины на пути к вступлению в ЕС, надеясь, что к тому времени уже будут открыты дополнительные кластеры", – говорится в письме.

Отдельную стратегическую дискуссию лидеры ЕС посвятят расширению Евросоюза и реформам, необходимым для принятия новых членов.

По словам Кошты, основой для обсуждения станет сообщение Европейской комиссии "Подготовка к более широкому Союзу" (Preparing for a wider Union). "Наша дискуссия определит стратегические ориентиры относительно дальнейших действий", – заявил президент Европейского совета.

В рамках обсуждения расширения лидеры также рассмотрят работу над договором о вступлении Черногории, переговоры с которой ЕС надеется завершить до конца этого года.

"На нашей встрече мы также рассмотрим все более безрассудное поведение России, в частности ее кампанию гибридных атак по всей Европе", – написал Кошта. Он подчеркнул, что Евросоюз сохраняет единство перед лицом эскалации со стороны Москвы и продолжит реализацию планов по усилению оборонной готовности.

Саммит Европейского совета начнется в Брюсселе 15 октября в 11:00 по киевскому времени и, по плану Кошты, завершится после обеда 16 октября.

Как сообщала "Европейская правда", 8 октября президент Евросовета Антониу Кошта пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит лидеров ЕС в Брюссель.

Ранее уже стало известно, что в ЕС ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский выступит на заседании Европейского совета. Ожидается, что Зеленский пообщается с европейскими лидерами 15 октября, во время обсуждения "украинского" блока вопросов.

В частности, обсуждение будет касаться эскалации гибридных атак России в Украине и в государствах-членах ЕС. Другим важным элементом дискуссии станет финансирование: более конкретное определение потребностей Украины и того, как удовлетворять их совместно с международными партнерами.

Также саммит лидеров ЕС 15–16 октября призовет помочь Украине в ее подготовке к зиме, в частности в плане устойчивости критической инфраструктуры, а также поднимет вопрос последствий блокирования Россией экспортных путей в Черном море.