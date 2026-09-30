У ЄС очікують, що Зеленський виступить на саміті Європейської ради 15 жовтня

У Європейському Союзі очікують, що президент України Володимир Зеленський долучиться до засідання Європейської ради 15 жовтня.

Про це йдеться у проєкті висновків Європейської ради 15-16 жовтня, який є в розпорядженні "Європейської правди".

Проєкт висновків саміту лідерів ЄС передбачає обмін думками з Зеленським.

"Європейська рада провела обмін думками з Володимиром Зеленським, президентом України", – йдеться у документі.

Але цей абзац наводиться в дужках, оскільки у Зеленського ще не підтвердили участь та її формат – особисто чи за відеозвʼязком, пояснило "ЄвроПравді" джерело у Раді ЄС, обізнане з підготовкою порядку денного Європейської ради.

Очікується, що Зеленський поспілкується з європейськими лідерами 15 жовтня, під час обговорення "українського" блоку питань.

Як вже повідомляла "Європейська правда" з посиланням на джерела, обговорення стосуватиметься ескалації гібридних атак Росії в Україні та в державах-членах ЄС. Іншим важливим елементом дискусії буде фінансування: більш конкретне визначення потреб України та того, як задовольняти їх спільно з міжнародними партнерами

Також саміт лідерів ЄС 15-16 жовтня закличе допомогти Україні у її підготовці до зими, зокрема, у плані стійкості критичної інфраструктури, а також підніме питання наслідків блокування Росією експортних шляхів Чорним морем.

Лідери ЄС також планують закликати Україну прискорити роботу над внутрішніми реформами, які дадуть змогу отримати фінансову підтримку на суму в мільярди євро, передбачену на 2026 рік.