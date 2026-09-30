Лідери ЄС обговорять російську блокаду Чорного моря та підготовку України до зими

Саміт лідерів ЄС 15–16 жовтня закличе допомогти Україні у її підготовці до зими, зокрема у плані стійкості критичної інфраструктури, а також підніме питання наслідків блокування Росією експортних шляхів Чорним морем.

Про це йдеться у проєкті висновків Європейської ради 15–16 жовтня, який є в розпорядженні "Європейської правди".

Щоб допомогти Україні підготуватися до зими, Європейська рада закликає до подальшого посилення зусиль і координації задля зміцнення стійкості критичної інфраструктури та енергетичної системи України й задоволення інших нагальних потреб, йдеться в документі.

Лідери ЄС наголосять, що в умовах, "коли Росія посилила свої масштабні, систематичні й безрозсудні ракетні та дронові атаки проти цивільного населення й цивільної інфраструктури України, включно з енергетичними та транспортними системами, Європейська рада високо оцінює мужність, рішучість і стійкість українського народу та його керівництва у протистоянні російській агресії й захисті своєї землі".

"Здійснюючи своє невід'ємне право на самооборону, Україна змогла втримати свої позиції та протистояти величезному тиску Росії, не дозволивши Росії досягти її військових і стратегічних цілей", – підкреслять у Єврораді.

"Завдаючи ударів по сільськогосподарській інфраструктурі України, чорноморських портах, експортних об'єктах і суднах, блокуючи судноплавні шляхи та знищуючи зерносховища, Росія знову перетворює продовольство на зброю та підриває глобальну продовольчу безпеку, зокрема в Африці, Азії та на Близькому Сході. Європейська рада наголошує на важливості безпеки, стабільності та свободи судноплавства в Чорному морі, що є життєво важливим для сталого експорту зерна", – наголошується в тексті документа.

Щоб уникнути подальшого погіршення ситуації, Європейська рада закличе до негайного відновлення безпечного проходу суден із зерновими вантажами в Чорному морі.

Як повідомляла "Європейська правда", лідери ЄС також планують закликати Україну прискорити роботу над внутрішніми реформами, які дадуть змогу отримати фінансову підтримку на суму в мільярди євро, передбачену на 2026 рік.

Нагадаємо, очевидці повідомляли, що зустріч президента Володимира Зеленського та президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн у Нью-Йорку, де проходила сесія Генеральної асамблеї ООН, була напруженою.