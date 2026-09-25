В МКС кажуть, що захищені від потенційних санкцій США

В Міжнародному кримінальному суді (МКС) заявили, що убезпечили себе від можливих санкцій з боку США після появи цього тижня повідомлень про те, що адміністрація Дональда готується ввести заходи проти всієї установи.

Про це в інтерв’ю Financial Times заявила заступниця прокурора МКС Нажат Шамім Хан, повідомляє "Європейська правда".

За словами Хан, в МКС провели "величезну роботу, щоб забезпечити захист суду від наслідків будь-яких потенційних санкцій у майбутньому".

"Ми працюємо над цим уже деякий час… щоб забезпечити нашу автономність у майбутньому", – додала вона.

Хан зазначила, що суд чув "чутки" про майбутні санкції, але співробітники МКС "фактично не отримували жодних офіційних повідомлень" про нові заходи.

Протягом останнього року суд проводив реорганізацію своїх систем, перейшовши з офісного програмного забезпечення Microsoft на німецьку платформу openDesk.

За її словами, суд знайшов обхідні шляхи у сфері банківських операцій та медичного страхування. Суд відмовився розкривати подробиці цих обхідних шляхів, щоб не знизити їхню ефективність.

Крім того, трибунал виплачує співробітникам заробітну плату з багатомісячним випередженням, щоб пом’якшити можливі збої у виплатах.

Хан зазначила, що, хоча робота над цими заходами ще "триває", Суд вжив значних кроків для мінімізації наслідків будь-яких обмежень.

Цього тижня президент США Дональд Трамп заявив на Генеральній Асамблеї ООН, що МКС "вийшов з-під контролю" і є "злобною групою людей", закликавши країни негайно вийти із Суду.

У відповідь на висловлювання Трампа Хан заявив, що "завжди прикро, коли нас критикують і атакують".

За даними ЗМІ, адміністрація Трампа підготувала санкції проти всього МКС і планує оголосити про них найближчим часом.

А у серпні США оголосили про санкції проти президентки Міжнародного кримінального суду Томоко Акане та старшого судового адвоката МКС Абдулає Сейє. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що це зроблено "в рамках нашої непохитної місії щодо захисту американців від цього фіктивного суду".

Після цього ЗМІ повідомили, що США спробували залучити своїх союзників по НАТО до кампанії із "систематичного розформування" Міжнародного кримінального суду.