ЗМІ: США тиснуть на союзників по НАТО з метою знищення Міжнародного кримінального суду

США спробували залучити своїх союзників по НАТО до кампанії з "систематичного розформування" Міжнародного кримінального суду, що ще більше загострило й без того напружені трансатлантичні відносини.

Про це стало відомо Politico від трьох дипломатів НАТО, передає "Європейська правда".

Під час закритої зустрічі 32 послів країн НАТО в Брюсселі в середині липня представник США Метью Вітакер звернувся до країн НАТО з проханням допомогти у ліквідації цієї міжнародної організації та закликав їх вийти з Римського статуту – засновницького документа МКС, розповіли дипломати.

Вітакер завершив свій виступ словами: "Ми уважно стежитимемо за тим, хто стоїть на боці Америки".

Тиск на союзників з метою виходу з суду – спричинений побоюваннями США, що їхні власні посадовці можуть зіткнутися з судовими переслідуваннями за воєнні злочини – є частиною ширшої кампанії адміністрації Трампа проти міжнародних інституцій та правил, які, на їхню думку, обмежують свободу дій США.

Паралельно з коментарями Вітакера представництво США надіслало делегаціям НАТО документ, у якому зазначалося: "Сполучені Штати систематично знищуватимуть потенціал МКС… ми рішуче вимагаємо, щоб ви негайно вжили заходів для виходу", – йдеться в деталях документа, наданого виданню.

У ньому також містився заклик до союзників "оцінити загрозу", яку МКС становить для їхніх країн, "публічно засудити" його "перевищення повноважень" та "негайно припинити" будь-яку матеріальну підтримку суду. "Давайте раз і назавжди покладемо край цьому фарсу з МКС", – йдеться в документі.

Хоча НАТО не є підписантом статуту суду, до нього входять усі члени альянсу, крім Туреччини та США.

Кампанію проти МКС розпочав цього літа держсекретар США Марко Рубіо, який звинуватив суд у порушенні суверенітету США.

США оголосили про санкції проти президентки Міжнародного кримінального суду Томоко Акане та старшого судового адвоката МКС Абдулає Сейє 18 серпня. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що це зроблено "в рамках нашої непохитної місії щодо захисту американців від цього фіктивного суду".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про свою підтримку Міжнародного кримінального суду після санкцій адміністрації США.

МЗС Іспанії назвало санкції США проти голови Міжнародного кримінального суду "відвертою атакою".