США ввели санкции против Международного уголовного суда

Администрация президента США Дональда Трампа в пятницу ввела санкции против Международного уголовного суда (МУС).

Об этом стало известно агентству Reuters, сообщает "Европейская правда".

Заместитель прокурора МУС Нажат Шамим Хан осудила санкции и заявила, что они не остановят работу учреждения.

Администрация Трампа уже давно занимает враждебную позицию по отношению к суду и ранее уже вводила санкции в отношении его прокуроров и судей.

Пятничный шаг пойдет гораздо дальше, поскольку потенциально может привести к наказанию компаний, предоставляющих услуги самому суду.

"Президент Трамп никогда не позволит Международному уголовному суду преследовать американцев", – говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио, с которым ознакомилось агентство Reuters до официального объявления.

Как отмечается в заявлении Рубио, "именно поэтому сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против Международного уголовного суда".

"Мы запретим сделки с этим незаконным судом, лишив его ресурсов и парализовав его способность функционировать", – подчеркивает в своем заявлении госсекретарь.

Заместитель прокурора МУС Хан заявила Reuters, что санкции "должны быть осуждены".

"Эти санкции направлены на подрыв верховенства права на международном уровне и работы, которую проводит независимый судебный орган. Наша работа будет продолжаться по всем делам, в рамках всех наших расследований и судебных преследований", – подчеркнула она.

Рубио заявил, что санкции были разработаны таким образом, чтобы дать суду и его государствам-членам возможность учесть озабоченность США.

Он не привёл дополнительных подробностей, однако представитель Госдепартамента сообщил, что Министерство финансов США выдаст ряд лицензий "для защиты американских интересов", что, вероятно, означает временные исключения из некоторых санкций.

В своём заявлении Рубио отметил, что Соединённые Штаты откладывали введение санкций в надежде, что МУС и страны-участницы его учредительного Римского статута учтут озабоченность США, но они этого не сделали.

"Либо МУС прекратит свои угрозы, либо мы положим конец МУС. Мы ожидаем, что наши союзники, многие из которых являются участниками МУС и полагаются на американских военнослужащих в вопросах своей обороны, удержат суд в рамках", – заявил Рубио.

По его словам, санкции были разработаны таким образом, чтобы "предоставить государствам-участникам возможность провести переговоры и предложить решение, которое устранит наши опасения.

"Если эти усилия не принесут результата, мы будем продолжать принимать соответствующие меры", – резюмировал Рубио.

В сентябре стало известно, что администрация Трампа подготовила санкции против всего МУС и планирует объявить о них в ближайшее время.

В свою очередь в МУС заявили, что обезопасили себя от возможных санкций со стороны США.

Стоит отметить, что в августе США объявили о санкциях против председателя Международного уголовного суда Томоко Акане и старшего судебного адвоката МУС Абдулайе Сейе. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что это сделано "в рамках нашей непоколебимой миссии по защите американцев от этого фиктивного суда".

После этого СМИ сообщили, что США попытались привлечь своих союзников по НАТО к кампании по "систематическому расформированию" Международного уголовного суда.