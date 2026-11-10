Понад половина німців – за підтримку України до кінця війни

Трохи більше половини опитаних німців виступають за те, щоб їхня країна продовжувала підтримувати Україну до завершення війни.

Про це свідчать результати опитування, проведеного інститутом Forsa для журналу Stern, передає "Європейська правда".

53% опитаних громадян Німеччини вважають правильним, щоб Німеччина продовжувала підтримувати Україну до закінчення війни.

45% вважають таку обіцянку німецького уряду неправильною. Два відсотки відповіли "не знаю".

Солідарність сильніша на заході: тут більшість (55%) підтримує продовження допомоги до кінця війни. 59% опитаних у східній Німеччині виступають проти цього.

Різниця стає особливо помітною, якщо врахувати партійну приналежність. Тоді як значна більшість прихильників ХДС/ХСС, СДПН (по 75%), "Зелених" (85%) і навіть "Лівої партії" (70%) вважають правильним зобов’язання німецького уряду продовжувати надавати допомогу Україні до закінчення війни, 84% прихильників "Альтернативи для Німеччини" ("АдН") виступають проти цього.

Минулого тижня стало відомо, що Мінфін Німеччини пропонує виділити додаткові 100 млн євро на відновлення української інфраструктури водопостачання, енергетики та транспорту, а також на зміцнення стійкості до посилених російських атак.

На початку жовтня стало відомо, що до Фонду підтримки енергетики України уже надійшло 250 млн євро від Німеччини.

А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив, що заблокує наступний семирічний бюджет ЄС, якщо всі держави-члени не зобов'яжуться фінансово підтримувати Україну у 2027 році та надалі.