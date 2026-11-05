Німеччина може виділити ще 100 млн євро на відновлення інфраструктури України

Мінфін Німеччини пропонує виділити додаткові 100 млн євро на відновлення української інфраструктури водопостачання, енергетики та транспорту, а також на зміцнення стійкості до посилених російських атак.

Про це йдеться в листі міністерства фінансів до німецьких депутатів, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ці кошти, які доповнять фінансування для України, передбачене в бюджеті на 2026 рік, підуть на покриття збитків, спричинених російською кампанією повітряних бомбардувань, яка посилилася з літа, йдеться у листі до парламентського бюджетного комітету.

У вересні німецький уряд уже виділив 250 млн євро на підтримку України через Фонд енергетичної підтримки України.

"Ця потреба є непередбаченою, оскільки на момент ухвалення федерального бюджету на 2026 рік інтенсивність конфлікту передбачити було неможливо", – йдеться у листі.

"З липня 2026 року Росія здійснює дедалі частіші та інтенсивніші атаки на критичну та цивільну інфраструктуру у великих містах, транспортні маршрути, логістичні центри та підприємства" – пояснюють у Мінфіні.

Уряд канцлера Фрідріха Мерца є найбільшим європейським донором України, надаючи уряду в Києві військову допомогу на мільярди.

У листі зазначається, що з наближенням зими 80 % потужностей України з виробництва електроенергії було знищено з часу російського вторгнення у 2022 році, а атаки в жовтні спричинили відключення електроенергії в понад третині регіонів України.

Кошти будуть використані на децентралізоване обладнання для виробництва та зберігання електроенергії, ремонт водопровідної та енергетичної інфраструктури, протипожежне обладнання та ремонт шкільних будівель.

Раніше стало відомо, що до Чернігівської області прибув новий силовий трансформатор, який придбали через Фонд підтримки енергетики України за кошти Великої Британії.

Також варто зазначити, що норвезький уряд наприкінці жовтня оголосив про виділення 500 млн крон (48 млн євро) на енергетичну підтримку України напередодні зими.