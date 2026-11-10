Более половины немцев – за поддержку Украины до конца войны

Чуть более половины опрошенных немцев выступают за то, чтобы их страна продолжала поддерживать Украину до окончания войны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом Forsa для журнала Stern, сообщает "Европейская правда".

53% опрошенных граждан Германии считают правильным, чтобы Германия продолжала поддерживать Украину до окончания войны.

45% считают такое обещание немецкого правительства неправильным. Два процента ответили "не знаю".

Солидарность сильнее на западе: здесь большинство (55%) поддерживает продолжение помощи до конца войны. 59% опрошенных в восточной Германии выступают против этого.

Разница становится особенно заметной, если учесть партийную принадлежность. В то время как значительное большинство сторонников ХДС/ХСС, СДПГ (по 75%), "Зелёных" (85%) и даже "Левой партии" (70%) считают правильным обязательство немецкого правительства продолжать оказывать помощь Украине до окончания войны, 84% сторонников "Альтернативы для Германии" ("АдГ") выступают против этого.

На прошлой неделе стало известно, что Минфин Германии предлагает выделить дополнительные 100 млн евро на восстановление украинской инфраструктуры водоснабжения, энергетики и транспорта, а также на укрепление устойчивости к усиленным российским атакам.

В начале октября стало известно, что в Фонд поддержки энергетики Украины уже поступило 250 млн евро от Германии.

А канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что заблокирует следующий семилетний бюджет ЕС, если все государства-члены не обязуются финансово поддерживать Украину в 2027 году и в дальнейшем.