В ЄС попередили Starlink про ризик втратити довіру через невиконання контрактів

Компанія Starlink, супутниковий зв’язок якої критично важливий для українських військових, ризикує втратити довіру європейських країн, якщо не виконуватиме свої контрактні зобов’язання.

Про це заявив в інтерв’ю Радіо Свобода єврокомісар з питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс, повідомляє "Європейська правда".

Єврокомісар коментував попередні перебої зі швидкістю супутникового зв’язку і проблеми з наданням американських розвідувальних даних Україні.

"Насамперед я сподіваюся, що Starlink продовжить виконувати свої контрактні зобов’язання. Ми ж говоримо не просто про добру волю Starlink щодо України. Йдеться про контрактні зобов’язання. Контракти оплачують деякі європейські країни", – сказав він.

Кубілюс також висловив сподівання, "що Starlink розуміє, що означає невиконання контракту, підписаного з європейськими країнами".

"Компанія може втратити довіру, і це може дуже негативно вплинути на її можливості надавати послуги європейським країнам та європейським громадянам", – додав він.

Раніше The Wall Street Journal повідомила, що Ілон Маск наказав уповільнити роботу військової версії Starlink, на яку покладається Україна.

WSJ також повідомляло, що президент США Дональд Трамп зателефонував Маску й попросив його зняти обмеження.

24 жовтня президент Володимир Зеленський підтвердив відновлення роботи Starlink і Starshield "на швидкості, яка була до всіх обмежень".

Водночас американський сенатор-республіканець Том Тілліс ініціює розслідування щодо діяльності Пентагону у зв’язку з проблемами із системами Starilink і Starshield.