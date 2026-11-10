В ЕС предупредили Starlink о риске утраты доверия из-за невыполнения контрактов

Компания Starlink, спутниковая связь которой имеет критическое значение для украинских военных, рискует утратить доверие европейских стран, если не будет выполнять свои контрактные обязательства.

Об этом заявил в интервью Радио Свобода еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, сообщает "Европейская правда".

Еврокомиссар прокомментировал предыдущие перебои со скоростью спутниковой связи и проблемы с предоставлением американских разведывательных данных Украине.

"Прежде всего я надеюсь, что Starlink продолжит выполнять свои контрактные обязательства. Мы же говорим не просто о доброй воле Starlink в отношении Украины. Речь идет о контрактных обязательствах. Контракты оплачивают некоторые европейские страны", – сказал он.

Кубилюс также выразил надежду, "что Starlink понимает, что означает невыполнение контракта, подписанного с европейскими странами".

"Компания может потерять доверие, и это может очень негативно повлиять на ее возможности предоставлять услуги европейским странам и европейским гражданам", – добавил он.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Илон Маск приказал замедлить работу военной версии Starlink, на которую полагается Украина.

WSJ также сообщала, что президент США Дональд Трамп позвонил Маску и попросил его снять ограничения.

24 октября президент Владимир Зеленский подтвердил возобновление работы Starlink и Starshield "на той скорости, которая была до введения всех ограничений".

В то же время американский сенатор-республиканец Том Тиллис инициирует расследование в отношении деятельности Пентагона в связи с проблемами в системах Starlink и Starshield.