Министр обороны Британии хочет иметь больше прямых каналов связи с Россией

Великобритания предпочла бы иметь дополнительные каналы связи с Россией, в частности на уровне военных ведомств, чтобы снизить риск просчетов.

Об этом заявил министр обороны Уэс Стритинг в интервью Financial Times, передает "Европейская правда".

Заявления министра прозвучали на фоне того, как во вторник российские и украинские чиновники собрались в ОАЭ на двухдневные переговоры при посредничестве США.

"У нас есть посольство в Москве. Это важный канал... Я бы гораздо больше предпочел, чтобы были и дополнительные каналы, особенно на уровне военных ведомств", – сказал Стритинг.

"Всегда существует риск просчетов, и именно поэтому важно иметь такой прямой канал связи", – добавил он.

Отношения между Москвой и большинством европейских столиц, в частности Лондоном, находятся в замороженном состоянии с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал считает, что Европа должна сосредоточиться на усилении санкционного давления на Россию, а не на попытках переговоров с Кремлем.

Напомним, 27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре по собственной инициативе провели телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил европейских союзников о недопустимости проведения переговоров о прекращении российско-украинской войны без учета интересов Восточной Европы в сфере безопасности.