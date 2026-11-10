Франція погрожує Ірану заходами у відповідь на атаки на холодильники у супермаркетах

Франція домагатиметься від європейських країн вжити заходів проти Ірану у відповідь на кібератаки на сотні холодильних вітрин у супермаркетах.

Про це заявив у вівторок міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, якого цитує AFP, повідомляє "Європейська правда".

Міністр наголосив, що Париж не виключає "нічого" у відповідь на масштабну кібератаку на сотні холодильних вітрин у супермаркетах у жовтні, відповідальність за яку він покладає на Іран.

"Можу також сказати, що ми не виключаємо жодних варіантів і вживатимемо всіх заходів – у тому числі тих, про які ми, можливо, не оприлюднюватимемо, – які вважатимемо пропорційними та необхідними для запобігання будь-яким подальшим атакам", – додав він.

За словами Барро, мета полягає в тому, "щоб стримати будь-кого, хто в Ірані чи деінде може спокуситися повторити це".

У понеділок Барро заявив, що за кібератаками на супермаркети стоїть Корпус вартових ісламської революції (КВІР) – це перший випадок такої масштабної кібердиверсії на території Франції.

"Ця атака є безпрецедентною як за своїм масштабом, так і за рівнем агресії", – сказав глава МЗС на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 в Парижі.

Як відомо, на початку жовтня кібератака призвела до збою в роботі систем охолодження у магазинах кількох великих французьких мереж роздрібної торгівлі харчовими продуктами.

Раніше ЗМІ писали, що французькі посадовці звинуватили Іран у кібератаках, які вивели з ладу комерційні холодильні вітрини та морозильні камери по всій Франції.

А 9 листопада до МЗС Франції викликали посла Ірану через звинувачення у кібератаках.