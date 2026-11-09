Франція викликала посла Ірану через кібератаку на холодильні вітрини супермаркетів

Франція офіційно звинуватила Іран у причетності до масштабної кібератаки на холодильні вітрини супермаркетів, що сталася минулого місяця.

Про це сказав міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, передає Sky News, пише "Європейська правда".

Раніше ЗМІ писали, що французькі посадовці звинуватили Іран у кібератаках, які вивели з ладу комерційні холодильні вітрини та морозильні камери по всій Франції.

Барро у понеділок, 9 листопада, заявив, що іранського посла було викликано до Міністерства закордонних справ Франції на тлі цієї кібератаки.

"Це атака безпрецедентного масштабу та агресивності. Це перша великомасштабна кібератака, спрямована на саботаж на французькій території, і вона становить серйозну загрозу для наших національних інтересів та безпеки французького народу. Саме тому вона не залишиться без відповіді", – акцентував МЗС Франції.

Також Барро пригрозив додатковими санкціями ЄС проти Ірану, пообіцявши вжити "будь-яких інших необхідних заходів" для реагування на цю атаку та запобігання майбутнім атакам.

Також на початку листопада у Франції заявили про кібератаку, яка зачепила банки крові; водночас її вдалося зупинити перш ніж її наслідки змогли завдати шкоди.

А ЗМІ писали, що кібератаки на системи охолодження в супермаркетах низки європейських країн, які відбулися на початку листопада, можуть бути пов’язані з угрупованнями проросійських хакерів.